Il duo Varyo Dolci melodie al tramonto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La magica atmosfera del, un giardino nascosto, due talentuosi saxofonisti e il gioco è fatto. Domani alle 19 a Corniola ci sono tutti gli ingredienti per trascorrere una bella serata facendosi cullare da. Protagonista del concerto "Oltre l’immaginazione" sarà il duo, composto da Susanna Crociani e Andrea Coppini. L’iniziativa fa parte dei concerti rovesciati, cartellone estivo di incontri musicali in natura all’insegna della musica popolare, giunto alla quarta edizione e a cura dell’associazione Canto rovesciato. Il Duonasce dall’esigenza di sperimentare in una formazione inedita una rilettura di pagine musicali provenienti dai generi più svariati: dal dixieland, al pop, al funky, alla musica medievale e barocca, alla musica etnica di matrice mediterranea.