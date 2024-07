Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024 | programma 24 luglio orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Non si assegneranno medaglie e non ci sarannoin, mercoledì 24, in quello che formalmente è il Giorno -2 delledi: ildei Giochi sarà aperto dagli incontri della prima fase a gironi di calcio maschile e rugby a 7 maschile. Scenderanno in campo tutte le 16 formazioni qualificate nel calcio maschile per la prima giornata, mentre disputeranno due incontri a testa le 12 squadre ad aver staccato il pass nel rugby a 7 maschile: nel complesso saranno 8 in un caso e 12 nell’altro i match in. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.