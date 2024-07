Gli editori | garantire protezione dei contenuti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si è svolta ieri al Senato l’audizione della Fieg (Federazione ItalianaGiornali) – rappresentata dal consigliere incaricato per le relazioni sindacali Stefano De Alessandri (nella foto) e dalla responsabile dell’area giuridica e internazionale Isabella Splendore – sul disegno di legge n.1146, in materia di intelligenza artificiale. De Alessandri si è soffermato sugli articoli 23 e 24 del ddl in materia di diritto d’autore, che rivestono maggior interesse per l’a giornalistica e d’informazione.