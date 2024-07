Giovannini inaccessibile alle auto | Porte chiuse a mio figlio autistico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Non posso più accompagnare mioCentroper le terapie perché ci è stato vietato l’ingresso con l’all’interno della struttura". A parlare è la mamma di un bambino di sette anni con lo spettro dell’autismo che deve seguire delle terapie settimanali al centro. Dal 2019, i terapisti che seguono il piccolo paziente, hanno sempre rilasciato un permesso provvisorio con indicati giorni e orari in cui la mamma poteva entrare ale parcheggiare nei posti riservati che si trovano nella struttura. Una agevolazione, limitata ovviamente al tempo delle prestazioni sanitarie, in grado diggerire di non poco la situazione. Peccato che da qualche mese le terapiste abbiano riferito alla madre di non poter più rilasciare il permesso di parcheggio per una decisione aziendale.