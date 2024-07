Giovanni Sallusti | Kamala non oscura Donald

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le Brigate, centro di comando sulla collina di Hollywood (tra i graduati più attivi ieri si sono segnalati George Clooney e Beyoncé) e cellule sparse in tutto il bel mondo occidentale, giù giù fino alle redazioni italiche, sono alacremente all'opera. Un primo risultato (non bisogna rispondere ai faziosi con una faziosità speculare) l'hanno già ottenuto. Per parlare col loro linguaggio un po' esoterico e molto frivolo, hanno rimosso dalla narrazione l'impensabile, il tentato omicidio diJ. Trump. Eppure, era poco più di una settimana fa. Lo sparo osceno, che non dovrebbe mai esserci stato, il candidato repubblicano che indica un grafico per sostenere il ragionamento, il movimento del capo impercettibile, il miracolo millimetrico. Un orecchio sfregiato, e una campagna elettorale che rincomincia da capo, irrimediabilmente trasfigurata nell'apogeo del sopravvissuto.