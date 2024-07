Fedez e Johnny Depp | quella strana coppia in vacanza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Prosegue laa tutto lusso diin Costa Azzurra. Tra gli amici con cui sta trascorrendo alcuni giorni in barca a Saint-Tropez, ne è spuntato uno davvero imprevisto.ha postato alcune foto insieme con. I due posano insieme su uno yacht anche se dagli scatti il vero divo della situazione sembra essere Silvio, il nuovo cane del rapper, che si gode tramonti, pose e coccole. Difficile dire cosa i due abbiano in comune. Sicuramente una vita sentimentale travagliata che sta attraversando momenti di cambiamento.è alle prese con la “rumorosa” separazione da Chiara Ferragni, mentre, lasciatosi alle spalle litigi e carte bollate del matrimonio con Amber Heard, sembra aver trovato una nuova fiamma in un’estetista (e modella) di 28 anni, Yulia Vlasova, con cui è stato visto più volte nelle scorse settimane.