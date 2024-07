Era appena diventato papà Un terribile incidente stradale Michele muore mentre va al lavoro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Mazza, un giovane di 26 anni residente a Bolgare (BG), è rimasto vittima di un tragicoavvenuto mercoledì 24 luglio 2024 nella sua città natale. Mazza, che da poco erapadre, è deceduto in seguito allo scontro frontale tra la sua auto e un camion. L’si è verificato intorno alle 6 del mattino in una zona periferica di Bolgare. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, il veicolo guidato da Mazza si è scontrato violentemente con un mezzo pesante. >> “L’atto d’amore più grande”. Crollo a Scampia, così Roberto e Margherita hanno salvato i figli L’impatto è stato devastante e purtroppo fatale per il giovane. Immediati sono scattati i soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza e dell’elisoccorso.