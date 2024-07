È morto sua maestà John Mayall

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Èsua! Il padre del blues britannico ha preso congedo dalla scena della vita per dedicarsi ad altri illustri palcoscenici. Èsua“Non ho mai avuto un disco di successo. Non ho mai vinto un Grammy e Rolling Stone non ha mai fatto un pezzo su di me. All’età che mi ritrovo sono ancora un artista underground”. Beh, al Grammy c’era andato vicino in età avanzata con Wake up call (1993) e The Sun is shinig down (2022), la Corona Britannica lo aveva consolato con il titolo di Officer of the Order of the British Empire nel 2005 ma la sua non è una storia di riconoscimenti, è una storia di riconoscenza: quella di chi, grazie a lui, è partito per la grande ribalta. E quella di chi, grazie ai suoi dischi, si è accostato al triangolo magico di tonica-sottodominante-dominante.orto sua