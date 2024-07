Deadpool & Wolverine raccontato da Deadpool Ryan Reynolds e Wolverine Hugh Jackman

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’attesa è finita. E, nel caso di, con, in arrivo al cinema dal 24 luglio, più che una semplice frase a effetto è la verità. Il debutto dinell’universo cinematografico Marvel ha fatto impazzire i fan. «Tutti volevano un film conda decenni», afferma il regista Shawn Levy, «ma probabilmente pensavano che non sarebbe mai accaduto». Per questo, l’annuncio ha scatenato anche una serie di rumor on line, «idee assolutamente folli. Ma più di una volta ci siamo chiesti: E se fosse possibile? E lo facessimo davvero?». Non saprete mai se è successo davvero», scherzache oltre che coportagonista è anche cosceneggiatore e uno dei produttori del film. «Non avevo mai percepito un’attesa e una pressione del genere prima».