Deadpool | la reazione di Hugh Jackman alle frecciatine a Wolverine nei primi due film

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Neiduesul Mercenario Chiacchierone ildiveniva continuamente sbeffeggiato dal protagonista La lunga "faida" Ryan Reynolds-è finalmente finita. Per la prima volta daldella Fox del 2009 X-Men le origini -, i due grandi amici hanno ripreso i loro ruoli principali per fare squadra indei Marvel Studios, uscito oggi nelle sale italiane. Dopo anni di persuasione - o forse di assillo? -è uscito dal pensionamento, ribaltando la sua decisione di appendere gli artigli al chiodo in Logan del 2017. Il canto del cigno deldiaveva chiuso i suoi 17 anni di carriera dopo novedegli X-Men prodotti