Dalle sardine alla Cannabis Mattia Santori cambia look e ammette | Mi faccio le canne da quando…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) E’ diventato famoso come leader dell’ormai defunto movimento delle “”, messo insieme per contestare Silvio Berlusconi e il suo governo e diventato il simbolo di una certa sinistra radical chic., 37 anni, da quella esperienza ha ricavato un posto come consigliere comunale del Pd a Bologna. I più lo ricorderanno per i ricci e l’aria un po’ svagata, e anche per le stranezze che a volte pronunciava. Come quando, durante la campagna elettorale a Bologna, propose di “far costruire il primo stadio del fresbee” in città. Oppure di organizzare “il più grande nascondino di sempre per le strade della città” per i ragazzini, con tanto di blocco del traffico. Oranon ha più i ricci, sostituiti da capelli corti tinti di biondo platino, ma è tornato a far parlare di sé. Con un’uscita che come al solito ha fatto discutere.