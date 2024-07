Crollo a Scampia Manfredi a Sky TG24 | Lavoriamo per far rientrare gli sfollati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Stiamo lavorando per farla maggior parte deglinelle abitazioni in condizioni di sicurezza". Così il sindaco di Napoli, Gaetano, a Skyha parlato delche si è verificato, nella notte tra lunedì e martedì, nella Vela Celeste, causando tre vittime e diversi feriti di cui alcuni in gravissime condizioni. "Stiamo dando assistenza - ha aggiunto il primo cittadino - per un numero limitato di famiglie che non potrannostiamo valutando una sistemazione alberghiera confortevole e poi eventualmente un supporto economico per un'autonoma sistemazione".