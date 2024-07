Crema solare quali sono i rischi se non la si mette

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con l’estatearrivati i cosiddetti negazionisti delle creme solari. Eccose non si protegge la nostra pelle. L’estate è ormai entrata nel suo vivo e con leiritornati anche i negazionisti della. Ormai da qualche anno diverse persone siscagliate contro la protezione per la nostra pelle parlando di un prodotto inutile, tossico e cancerogeno e utilizzato solamente per arricchire le nostre industrie. Una donna prende il sole – cityrumors.it – foto PixbayUn messaggio che, come scritto dall’Adnkronos, arriva principalmente attraverso i social con attacchi ai messaggi istituzionali di prevenzione che vengono diffusi particolarmente in estate. Da sottolineare che anche gli influencer no-sunscreen ormai stanno spopolando con follower oltre i confini continentali.