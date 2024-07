Coppa Italia Juve Stabia-Avellino | chiesta l’inversione di campo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il sopralluogo allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare diè arrivato il parere negativo da parte degli ispettori FIGC. Impianto di gioco oggetto di lavori per l’adeguamento al campionato di Serie B 2024/2025. Ladunque ha chiestodiper la sfida diFrecciarossa in programma il prossimo 4 agosto contro l’. Sarà dunque il Partenio-Lombardi ad ospitare la prima gara ufficiale delle due formazioni. Chi passa il turno affronterà il 9 agosto ore 18 l’Udinese. RITIRO. Ultimi giorni di preparazione nel quartier generale di San Gregorio Magno per la formazione di Michele Pazienza. Venerdì è prevista, dopo la consueta doppia seduta, la squadra farà rientro in Irpinia. Sabato alle 21 affronterà in occasione del “Memorial Sandro Criscitiello” il Crotone.