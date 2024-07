Chiesa nel mirino dell’Inter? La strategia dei nerazzurri e la situazione concreta – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Federicorappresenta uno dei calciatori presenti nella lista degli esuberi della Juventus: alcune big italiane, tra cui l’Inter, seguono con attenzione la sua realtà di mercato, soprattutto alla luce della scadenza del suo contratto nel 2025. IL PUNTO – Che Federicorappresenti un profilo apprezzato dalla dirigenzaè un fatto noto. Parlare, però, di contatti concreti tra le parti per un ipotetico arrivo del toscano al club meneghino già in questa finestra estiva di calciomercato è decisamente inopportuno. Isono, al momento, alla ricerca di un braccetto sinistro che possa occupare quella posizione del campo in conseguenza dell’avanzamento di Carlos Augusto nel ruolo di esterno sinistro. Per quanto riguarda l’attacco, l’Inter non pianifica di compiere operazioni in entrata in questa sessione di calciomercato.