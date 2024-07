Chiara Rebagliati apre le Olimpiadi dell’Italia | Non sapevo di essere la prima Pronta a gareggiare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024)sarà laitaliana in gara alledi Parigi 2024. L’azzurra prenderà parte al ranking round di tiro con l’arco, che andrà in scena giovedì 25 luglio (ore 09.30) nel suggestico palcoscenico dell’Esplanade des Invalides nella capitale francese. I risultati di questo evento serviranno a stilare i vari tabellone della rassegna a cinque cerchi., bronzo agli ultimi European Games, ha espresso il proprio entusiasmo tramite i canali federali alla vigilia dell’evento: “Nondilaatleta azzurra in gara. Sono molto contenta ed emozionata. Quest’oggi ho fatto i primi tiri di prova e posso dire che mi sentoa competere. Vediamo cosa viene fuori“. Nel pomeriggio (a partire dalle ore 14.15) toccherà invece agli uomini, impegnati sempre sulle 72 frecce.