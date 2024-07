Chi è Kamala Harris carriera marito e figli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dopo essere stata la prima donna a occupare la seconda carica più importante del paese più potente del mondo, nonché prima afroamericana e asiatica vicepresidente,potrebbe diventare la prima donna Presidente degli Usa. La prima a entrare alla Casa Bianca da padrona e non da First Lady. Dopo il ritiro di Joe Biden, è lei a sfidare Donald Trump. E seppur le possibilità di riuscire nell’impresa siano incerte, la sua è già una battaglia avvincente.arriva da lontano Per capire chi èè bene conoscerne prima la madre Shyamala Gopalan. Una pioniera che nel 1958, a soli 19 anni, lasciò India, dove era nata, per trasferirsi negli Stati Uniti, in un’epoca in cui gli ingressi dall’Asia erano limitati a un massimo di cento persone all’anno.