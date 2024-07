Chi è e come si diventa il brand più popolare del momento?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nel grande caos che pervade il sistema moda, con cambi di scrivania all’ordine del giorno e nomine di nuovi direttori creativi nell’aria, c’è chi riesce non solo a sopravvivere, ma a emergere. È il caso di Loewe, che dall’ultimo Lyst Index riferito al secondo trimestre del 2024, risulta essere ilpiù hot del. Un titolo che tiene conto non solo delle visualizzazioni e vendite dei prodotti (dentro e fuori dalla piattaforma) ma anche della popolarità del marchio, menzioni social media, attività e statistiche di coinvolgimento in tutto il mondo. Così, alla luce di questi dati, Loeweun esempio di successo da analizzare a fondo per comprenderne strategie e meccanismi, rivelatesi vincenti.