Calciomercato Ternana il club si rinforza a centrocampo con due arrivi | nomi e dettagli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lapiazza due colpi die si. Ilumbro comunica l’arrivo di Michele Carboni dal Cagliari e Salvatore Aloi. I comunicati della società “LaCalcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Michele Carboni. Il centrocampista sardo, classe ’04 (è nato a Sassari, compirà vent’anni il prossimo 3 agosto), arriva in prestito stagionale dal Cagliari. Michele, capitano dei sardi, ha effettuato la trafila nel settore giovanile rossoblù dove, con la maglia della Primavera, è sceso in campo 92 volte (tra campionato e Coppa Italia), realizzando 16 reti e fornendo 15 assist. In Under 17 per lui 10 gettoni con 2 reti e 1 assist. Benvenuto Michele!” “LaCalcio comunica di aver ingaggiato il calciatore classe ’96, Salvatore Aloi. Il centrocampista calabrese si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2026.