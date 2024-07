Bologna batte Brixen 2-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Vittoria per ilalla sua prima uscita stagionale del ritiro di Valles contro il, formazione di Eccellenza. La formazione di Vincenzo Italiano2-0 la squadra altoatesina con una buona prestazione e le reti del giovane Byar e di Fabbian. La squadra di Italiano domina la partita sul piano del gioco ma ilnon sfigura, dimostrandosi un ottimo avversario per i rossoblù. Nel primo quarto d’ora tanti tentativi del, tutti sventati dalla squadra di Bressanone. Al 24? poi Byar colpisce l’incrocio dei pali, un tentativo che è solo il preludio di quello che accadrà al 35?: altro tiro dalla distanza e stavolta palla che si insacca per il primo gol con la prima squadra per il giovane aggregato dalla primavera. Al 45? arriva anche il raddoppio: cross di Lykogiannis e rete di testa di Fabbian.