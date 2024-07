Accoltellamento a Modena | ragazzo sanguinante soccorso dagli automobilisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Ancora un grave episodio di violenza alle porte di. Undi 24 anni è stato accoltellato ieri sera da persone al momento ignote. L’episodio si è verificato intorno alle 22 nei pressi dell’area di servizio Esso, sulla Canaletto in località San Matteo, al confine con Bastiglia. A chiamare i soccorsi è stato un automobilista al quale il giovane, di origine nordafricana si è rivolto chiedendo aiuto. Infatti pare che ildi 24 anni,e gravemente ferito sia riuscito a sfuggire ai propri aggressori per poi attirare l’attenzione dei passanti. Sul posto sono accorsi ieri i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Gli operatori hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasportato d’urgenza a Baggiovara. Ilè arrivato in ospedale in codice rosso a causa delle gravi ferite da taglio riportate nell’aggressione.