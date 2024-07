A Milano l’affitto di casa si mangia più del 30% del reddito famigliare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Affitti sempre più onerosi in Italia. Ogni mese la locazione si “” in media fino al 30,1% del. Un dato ulteriormente peggiorato rispetto all’anno scorso, quando il “tasso di sforzo” – così viene definita l’incidenza suldeldi– si fermava al 27,1%, e che rende il peso dellasul potere d’acquisto sempre meno sopportabile. Secondo il portale immobiliare Idealista, autore della ricerca, in ben 23 province i canoni di affitto superano questa soglia considerata “limite”, quella appunto di un terzo delle entrate mensili, oltre la quale le famiglie entrano in sofferenza dovendo andare ad aggredire ulteriori tranche del proprio