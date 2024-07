Volley Olimpiadi Parigi 2024 | le favorite Francia e Polonia in pole Italia in seconda fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Livello straordinario, grande equilibrio, enorme incertezza alla vigilia del torneo olimpico delmaschile che vede al via dodici squadre suddivise in tre gironi da quattro. Chi arriverà in fondo giocherà due partite in meno rispetto alle edizioni precedenti e anche questo è un dato di cui tenere conto per provare a stilare una eventuale graduatoria dei grandi favoriti alla vigilia di questo torneo. La favorita numero uno è indubbiamente la. Una squadra di altissimo livello, capitanata dal veterano Bartosz Kurek e impreziosita, soprattutto in banda, da giocatori come Semeniuk, Bednorz, Sliwka ma, soprattutto, dal fuoriclasse e stella assoluta Wilfredo León.