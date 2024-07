Un quintale di pesce non tracciato Sanzioni al porto per 3mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)fresco all’apparenza di prima scelta. Appena sbarcato dai pescherecci rientrati indopo una notte al largo. Pronto per invadere i banchi dei mercati di Rimini e le tavole imbandite di ristoranti e alberghi, facendo la gioia dei buongustai amanti di spiedini e ‘rustide’. Peccato solo per le tante, troppe irregolarità riscontrate dai militari della Capitaneria die della stazione navale della Guardia di Finanza. Guardia costiera e Fiamme Gialle hanno condotto un’operazione congiunta di controllo per verificare le attività legate alla cattura e alla commercializzazione dei prodotti della pesca. L’operazione mirava a garantire il rispetto delle normative comunitarie sulla tutela delle risorse ittiche e la protezione del consumatore.