Treni cancellati tra Calabria e Campania fino a venerdì | Italia spaccata in due

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 luglio 2024) Un’in due sul fronte ferroviario, con lapraticamente isolata dal resto del Paese. Sono molti i viaggiatori che in queste ore sono costretti a riprogrammare il proprio viaggio a causa di un’interruzione ferroviaria totale che andrà avanti26 luglio, isolando ancor di più le regioni dell’estremo Sud, in un periodo di grandi partenze per le ferie estive. IAlta Velocità, Intercity e Regionali subiranno cancellazioni, ritardi e pesantissime limitazioni di percorso a partire da ieri, 22 luglio, eal 26.talia ha avvisato i propri clienti di riprogrammare per tempo il proprio viaggio, per chi in questi giorni aveva previsto di partire da e per lae la Sicilia.