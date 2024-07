Tentato omicidio a San Giovanni a Teduccio | arrestato 24enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 luglio 2024). Il fatto di sangue – dell’ottobre 2023 – sarebbe scaturito in seguito ad un litigio avvenuto, poco prima, tra il figlio della vittima e due fratelli. Questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Destinatario del provvedimento cautelare un ventiquattrenne, pregiudicato della zona. L’uomo è gravemente indiziato, in concorso con il fratello – attualmente irreperibile – dei reati die porto illegale di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso.