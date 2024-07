Tenta di rubare al supermarket fermato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino straniero, per l’esattezza singalese dell’età di 29 anni, per il reato dito furto. Questi i fatti che hanno portato alla sua denuncia lo scorso weekend. Durante la serata di domenica, intorno alle ore 19, gli agenti della Squadra Volante della questura di Modena sono intervenuti presso un supermercato di un noto centro commerciale, su chiamata al 112 da parte dell’addetto alla vigilanza che era in servizio. Il vigilantes aveva appena sorpreso un uomo, che dopo aver prelevato della merce dagli scaffali e averla in un secondo momento risposta in un trolley di sua proprietà, era uscito poi dal negozio cercando di allontanarsi in fretta con la refurtivando di non dare nell’occhio. Il 29enne, vistosi però scoperto, ha riconsegnato tutta la merce prelevata ingiustamente.