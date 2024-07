Temptation Island Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nell’edizione autunnale? L’indizio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 23 luglio 2024) Mentre l’edizione estiva divolge al termine, gli esperti si stanno concentrando su quella che arriverà in autunno. A settembre 2024, non a caso, il reality dei sentimenti tornerà con una nuova variante che si svolgerà sempre in Sardegna. A differenza di quella attuale, la stagione dovrebbe vedere due o tre coppie vip al suo interno. Ed ecco che in queste ore spunta la prima coppia vicina alla partecipazione. Stiamo parlando di, tornati insieme ma di nuovo in crisi., anticipazioni settembre 2024:nel cast? C’è grande attesa per la versionedi, la quale accompagnerà i telespettatori per circa un mese e mezzo.