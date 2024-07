Temptation Island 11 com’è andata a finire tra Tony Renda e Jenny Guardiano? Le ultime segnalazioni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 23 luglio 2024) Mercoledì e giovedì andranno in onda su Canale 5 ledue puntate dell’undicesima edizione di, il reality estivo delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e tra i telespettatori è tanta la curiosità di scoprire quale sarà l’epilogo per le coppie che hanno deciso di partecipare al programma. Se Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti hanno già lasciato il villaggio separatamente, per Lino Giuliano e Alessia Pascarella tutto è ancora da decidere: Alessia, infatti, ha deciso di porre fine alla sua storia con Lino, ma stando alle anticipazioni, le cose tra loro potrebbero stare diversamente, dal momento che Giuliano ha chiesto un secondo falò di confronto con l’ex fidanzata.