Tekken 8 – Heihachi Mishima è il protagonista del prossimo DLC

(Di martedì 23 luglio 2024) Durante l’EVO 2024, Bandai Namco Europe ha svelato un nuovo trailer che annuncia il ritorno di, il King of Iron Fist, comepersonaggio DLC di8.si unirà al roster questo autunno, segnando il terzo DLC dal lancio del gioco, che ha già visto il ritorno di personaggi amati dai fan come Eddy Gordo e Lidia Sobieska. Sviluppato da Bandai Namco Studios Inc.,8 sfrutta l’Unreal Engine 5 per creare battaglie intense e atmosferiche, con personaggi rimodellati in modo dettagliato e nuovi ambienti dinamici e distruttibili. Il gioco è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC via Steam. Novità della Modalità Storia: “The Dark Awakens” Per la prima volta nella storia di8 aggiunge un capitolo completamente nuovo alla sua Modalità Storia, espandendo la trama di “The Dark Awakens”.