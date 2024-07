Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 5G 4+64GB Gray in offerta su Amazon al 36% di sconto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 23 luglio 2024) L’di oggi ci permette di acquistare ilTab A9+ (5G,al prezzo di 198,90€, con unodel 36% sul prezzo consigliato di 309,00€ e un risparmio di 110,10€. Il prodotto è disponibile a questo indirizzo; esso gode di disponibilità immediata e sarà venduto dall’utente BEATRIX20 S.R.L.S, mentre.it si occuperà della spedizione che in questo caso è gratuita. IlTab A9+ (5G,uscito alla fine dello scorso anno è unpiuttosto compatto, che vanta anche un look assai elegante con la sua scocca in metallo liscia ma comoda da tenere in mano; le dimensioni sono di 257,1 x 168,7 x 6,9 mm e il peso è di appena 480 grammi.