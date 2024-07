Svolta Edison Confidustria apre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Piattaforma per il recupero ed il trattamento di rifiuti pericolosi (tra cui amianto) e non da realizzarsi in viale dell’Industria 7, Confindustria Ancona dopo le bordate delle scorse settimane contro il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo del presidente Pierluigi Bocchini,al proponente e chiede la collaborazione dell’amministrazione comunale. Un passo che somiglia ad un dietrofront. "Abbiamo ricevuto da parte dei vertici diNext Recology – spiegano da Confindustria Ancona – la disponibilità a condividere dati e informazioni riguardanti il progetto.