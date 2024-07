Santalucia Anm in commissione | Con la separazione delle carriere i magistrati finiranno sotto il controllo del governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Con la riforma della“si rafforza nell’immediato il pubblico ministero: se oggi i pm hanno 5 componenti in Csm su 30, diventeranno 20 su 30 con la riforma e quindi con una capacità molto più forte di incidere sulle. E tutto questo avrà una ricaduta: si rafforza il pubblico ministero quando si dice di voler rafforzare il giudice. Ma così lo si rende più debole. E bisognerà riequilibrare, perché non sarà democraticamente tollerabile. Il passo successivo sarà quindi la necessità di introdurre dei controlli, e quindi la magistratura inquirente finirà, secondo me, inevitabilmente, per finireildel“.