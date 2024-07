Ryan Reynolds indossa la maglia del Campobasso e i tifosi impazziscono VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 23 luglio 2024) Oltre a essere Deadpool,è un grande appassionato di calcio e durante il programma TV ‘Live with Kelly and Mark’, ha ricevuto un dono particolare: ladel, regalatagli dal conduttore Mark Consuelos, socio del presidente della squadra neopromossa in Serie C, Matt Rizzetta. Ricevendo a sua volta la casacca del Wrexham, squadra inglese di proprietà di. Dopo averto ladei Lupi,si è fermato a fare foto e immortalare il momento. Che in men che non si dica è diventato virale. Non capita spesso, infatti, di vedere stelle di Hollywood sinceramente attratte dal mondo del pallone. Men che meno per una squadra che, pur se amata, non ha certo il blasone delle grandi come i rossoblù molisani. Eppure, questo è quello che può succedere in una tranquilla giornata di promozione di Deadpool & Wolverine.