Raffrescatori evaporativi | tutto quello che c’è da sapere

(Di martedì 23 luglio 2024) Iaspirano l’aria calda, la fanno passare attraverso un filtro bagnato con acqua fredda e poi la rilasciano nell’ambiente, magari nebulizzata. Questo, in modo estremamente semplificato, è il principio su cui si basano questi rivoluzionari sistemi di raffreddamento per ambienti: un modo per dire addio al caldo opprimente, abbattendo drasticamente consumi energetici e impatto ambientale. Una soluzione, quindi, che sfrutta il principio naturale dell’evaporazione dell’acqua e che sta parecchi passi avanti rispetto ai normali condizionatori, sia in termini di efficienza sia per quel che riguarda le ripercussioni sull’ambiente. Le proposte all’avanguardia di Flow, ad esempio, offrono e studiano soluzioni sempre più innovative per ogni tipo di esigenza, dai sistemi fissi ai dispositivi mobili.