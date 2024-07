Primo caso Covid-19 a Parigi 2024 | positiva una pallanuotista australiana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024)-19 a: un’atleta della squadra femminile dell’Australia di pallanuoto è risultata. Lo ha confermato Anna Meares, capo missione di Team Australia: “Una nostra atleta è in isolamento. Non si sente male e continua ad allenarsi, ma dorme da sola. Ci teniamo a sottolineare che tratteremo ilcome gli altri virus, tra cui l’influenza: non è Tokyo“. Le sue compagne di squadra rispetteranno comunque i protocolli e indosseranno le mascherine. La ragazzaalscenderà in vasca invece soltanto dopo il via libera del responsabile medico della delegazione.-19 aunaSportFace.