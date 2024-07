Patrioti Ue ' valutiamo vie legali contro cordone sanitario'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) "Il" attutato nei confronti del gruppo deiper l'Europa da parte del Ppe e dagli altri gruppi al Parlamento europeo "è oltraggioso e inaccettabile. Non rispetta i risultati elettorali e il voto di milioni di elettori, siamo il terzo gruppo più numeroso all'Eurocamera. Ci assicureremo di usare tutti i mezzia nostra disposizione, studieremo tutte le procedure interne" per capire se è possibile "adire alla Corte di Giustizia Ue". Lo ha dichiarato la vicepresidente del gruppo dei, Kinga Gál, in una conferenza stampa al Parlamento europeo.