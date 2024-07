Parigi 2024 Murray | Le Olimpiadi saranno il mio ultimo torneo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Tramite un post sui social, Andyha confermato che ledil’della sua carriera. “Arrivato aper il miodi tennis. Competere per la Gran Bretagna è stata, di gran lunga, la cosa migliore della mia carriera, e sono estremamente fiero di farlo ancora per una volta” ha scritto l’ex numero uno al mondo, che giocherà sia il singolo che il doppio insieme al connazionale Dan Evans.ha vinto in carriera ben due ori olimpici, a Londra nel 2012 e a Rio 2016, e anche un argento, sempre a Londra 2012, in doppio misto con Laura Robson. Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics Competing for have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.