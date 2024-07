Palazzo Marino il restauro della facciata | spuntano figure allegoriche e scene mitologiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 luglio 2024 – Avanzano i lavori diprincipale di, sede del Comune di Milano. E vengono svelati i primi dettagli: dallescolpite sopra le finestre agli intagli sulle cornici, fino alleincise sul fregio che chiude l’ultimo piano. Finora appannati da smog e depositi di polvere o corrosi dagli agenti atmosferici, stanno gradualmente emergendo sotto l’azione di pennelli e specilli, spatole e nebulizzatori. Ne hanno raccontato oggi in Sala Alessi, attraverso documenti e fotografie di cantiere (iniziato lo scorso aprile), i protagonisti dell’intervento, in un’iniziativa di divulgazione scientifica promossa dal Comune di Milano con Jesurum Leoni Comunicazione di Us-The Future is Now, che sta realizzando l’opera di, e il gruppo Tod`s, che l’ha interamente finanziata.