Oltre cento tifosi alla prima seduta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Più di 100hanno sfidato il caldo per assistere al primo allenamento della Vigor. Già basterebbe questo dato per misurare l’entusiasmo che si respira in città. Cori, fumogeni, applausi e tante vibrazioni positive sul sintetico del "Bianchelli" per accogliere la nuova Vigor. Poi il lungo discorso del presidente Federiconi rivoltosquadra, con tutta la dirigenza al suo fianco, compreso il ceo Robert Lewis. Le prime parole in pubblico però sono del direttore operativo, Christian Romagnoli, che afferma: "Vedere tutta questa gente è un’emozione, il presidente si è rivolto a squadra e staff usando le parole giuste, un inizio davvero positivo. Ci sono ancora tante novità da annunciare, a livello commerciale e non solo". Per ora le novità continuano ad arrivare dal mercato.