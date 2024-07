Napoli in Abruzzo il ritiro estivo a Castel di Sangro promette grandi emozioni | il programma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) Il sindaco didi, Angelo Caruso, ha svelato le attività innel periodo che ospiterà ilinDI, 23 luglio 2023 – Il comune abruzzese didisi prepara ad accogliere la SSCper la seconda parte del, un evento chedi far battere forte il cuore dei tifosi partenopei. Dal 25 luglio al 9 agosto, la città diventerà il fulcro delle attività preparatorie della squadra, con una serie di iniziative che renderanno omaggio alla passione per il calcio e al legame speciale tra i napoletani e la loro squadra del cuore. Il Sindaco Angelo Caruso ha espresso entusiasmo riguardo alla trasformazione didiin un vero e proprio avamposto azzurro: “diè già mezza azzurra? Sì, è già in buona parte azzurra.