Mia ogni responsabilità Attentato a Trump la direttrice del Secret Service si dimette

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) "Come vostro direttore, mi assumo la pienadelle falle della sicurezza. Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione dirmi". Questo è quanto si legge nella lettera, di cui ha dato conto il Washington Post, con cui ladel, Kimberly Cheatle, ha reso noto agli agenti dell'agenzia la decisione di lasciare l'incarico, dopo che la sua indisponibilità a dare risposta ai tanti interrogativi aperti dopo il fallito assassinio di Donalddel 13 luglio aveva provocato la rabbia non solo dei repubblicani ma anche di democratici durante l'audizione ieri al Congresso. Insomma, la Cheatle - nella bufera dal giorno dell'di Butler per le falle nella sicurezza - si è dimessa.