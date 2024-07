Maiorca bimba irlandese di 11 anni precipita dal balcone dell’hotel e muore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Un tremendo volo dal, mentre i genitori dormivano. Così è morta a, in Spagna, una bambina di soli 11. La giovane Clodagh, di nazionalità, era con la sua famiglia in vacanza sull’isola delle Baleari quando è avvenuto il dramma: una caduta di almeno 20 metri che non le ha dato scampo. Stando alle ricostruzioni, la ragazza sarebbe caduta dal settimo piano del resort a tre stelle Club Mac, a Puerto de Alcudia, intorno alle 6:30 di lunedì 22 luglio. Sarebbe uscita sulla terrazza per poi sporgersi dalla ringhiera prima di cadere sul tetto di un ristorante al primo piano sottostante. Sul posto sono arrivati i paramedici e hanno tentato di rianimare la giovanissima, ma non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.