L’odissea dei treni in Toscana | guasti elettrici pedoni e fulmini La rabbia di pendolari e turisti

(Di martedì 23 luglio 2024) Firenze, 23 luglio 2024 – Prima l’accidentale danneggiamento di una linea elettrica aerea a Rovezzano, primo lembo urbano a est di Firenze, avvenuto venerdì quindi, il giorno seguente, la squinternata ’passeggiata’ a ridosso dei binari di due balordi che ha fatto scattare il protocollo di emergenza e azionare il freno a tutti i convogli. Infine, per completare il puzzle della casistica più strampalata, un filotto discoccati da un cielo gravido d’aria umida e rovente e piombati sulla strumentazione ferroviaria vicino ad Arezzo. Un fine settimana ’lungo’ da esaurimento nervoso nel pancione bollente di Santa Maria Novella, quarto scalo italiano per numero di passeggeri (si sfiorano i 60 milioni l’anno), dove fiorentini,(tanti in queste settimane) sono stati costretti a bivaccare per un accumulo esponenziali di ritardi nelle corse.