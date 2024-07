Lele Mora | le rivelazioni su Belén e Corona

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 23 luglio 2024) Lei era stata assunta come badante, con lui un amore durato 20 anni ecco cosa svelacirca la showgirl argentina e l’ex re dei paparazzi, l’ex agente dei vip, torna a prendersi il centro del palco svelando dei fatti inediti circa i due volti famosi e spesso protagonisti dello showbiz e della cronaca rosa! Durante una sua ospitata a Gurulandia,ha ricordato il primo incontro conRodriguez, a Cortina. Lei era da poco arrivata in Italia ed era decisa a rimanerci e iniziare una carriera di tutto rispetto. “Era arrivata con il suo fidanzato di allora, Marco Borriello. Mi chiese di lavorare con me e io accettai. Ma c’era un problema: Belen era in Italia senza permesso di soggiorno”.