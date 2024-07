L’argentino Alvarez allenerà l’Ariosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarà Lucas Vitalead allenare la Pallamano Ariosto nel prosssimo campionato di sere A1. Trentasette anni, argentino ma in possesso anche del passaporto spagnolo, ma soprattutto nonostante la giovane età, già con grande esperienza internazionale, accumulata su tante panchine sia in Europa che in Sud America. Nella scorsa stagione, Lucas Vitale, si è messo decisamente in mostra nella lega femminile rumena sulla panchina del Sepsi Sic. In precedenza aveva ben figurato nel triennio sulla panchina de Le Pouzin in Francia. Atteso a Ferrara sponda Ariosto, nella certezza di poter confermare anche nella nostra massima serie quanto messo in mostra nelle sue precedenti panchine in campionati complicati come quelli argentino, spagnolo, francese e nella scorsa stagione rumeno.