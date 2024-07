La burocrazia ferma Sappanico | slitta l’allargamento della strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)e procedure,no al 2026 i lavori perche taglia in due la frazione di. Una vicenda lunga e annosa, partita anni fa quando a Palazzo del Popolo c’era il centrosinistra e in particolare l’assessore Stefano Foresi, attaccato dall’allora opposizione di centrodestra e da parte dei residenti. Ora, a oltre un anno dalla vittoria del centrodestra alle comunali, le beghe procedurali restano, a condell’estrema difficoltà di risolvere quella vicenda. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Andrea Vecchi, ha presentato un’interpellanza a risposta orale in cui chiedeva, in particolare, delucidazioni sugli espropri degli edifici interessati, che la Provincia avrebbe già finanziato. In particolare uno dei caseggiati che sarà demolito è abitato da una persona e in quel caso servirà una soluzione abitativa alternativa.