La battaglia dei finanziatori e quel Soros che rispunta dietro ai Democratici

(Di martedì 23 luglio 2024) L'altraamericana èla dei, dei paperoni che investono milioni e milioni di dollari sulo che ritengono essere il cavallo vincente. A far discutere, nelle presidenziali 2024, è soprattutto la discesa in campo di Alexander. Il 37enne, molto conosciuto per la vita mondana e poco per la professione, attraverso un post su «X», dichiara sostegno incondizionato a Kamala Harris, colei che è stata indicata da Biden per prenderne il posto: «È la candidata migliore e più qualificata che abbiamo». Un sostegno che non passa inosservato, considerando che stiamo parlando del figlio di George, il finanziere di origini ungherese oggetto di molteplici teorie complottiste, spesso antisemite, a causa delle sue Open Society Foundations, attraverso cui finanziale Ong, che trasportano migranti in Italia.