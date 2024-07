Joker – Folie à Deux | il nuovo trailer ufficiale in italiano di Joker 2!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024) Come annunciato ieri, pochissimi minuti fa Warner Bros. Italia ha diffuso in rete ildi(o più semplicemente2), l’attesissimo sequel diretto ancora una volta da Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga in arrivo nelle sale il 2 ottobre 2024! Ecco il: Di cosa parla2?sarà un musical che seguirà la contorta storia d’amore tra l’Arthur Fleck/di Joaquin Phoenix e l’Harley Quinn di Gaga, con gran parte del film che si svolgerà all’interno del manicomio di Arkham. Il film vedrà anche la partecipazione di Zazie Beetz, Brendon Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland. L'articolo: ilindi2! proviene da NerdPool.