Italia-Cina cosa è cambiato con l’uscita dalla Bri L’analisi di Fasulo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) “dell’Belt and Road Initiative (Bri) ha aperto una nuova fase in cui le relazioni tra Roma e Pechino sono state generalmente de-politicizzate pur mantenendo un profilo elevato”, spiega Filippo, co-head del Geoeconomics Centre dell’Ispi ed esperto dei rapporti. Secondo la sua analisi, le prime manifestazioni pratiche di questo processo di normalizzazione si sono già viste nei primi mesi di quest’anno: ed è questo il perimetro delle relazioni che Giorgia Meloni si troverà ad affrontare quando tra una settimana incontrerà il leader cinese Xi Jinping. Da un lato, “è necessario gestire le relazioni commerciali (anche attraverso il dialogo politico) in una fase di particolare attenzione alla ridefinizione globale delle catene del valore e, in generale, alla globalizzazione”, aggiunge